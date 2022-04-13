القبض على سوداني هارب من قتل أحد أقاربه في أكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان المتهم بطعن أحد أقاربه “يحمل جنسية دولة اليمن” تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقه في أكتوبر.

كانت البداية بتلقي المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة اليمن مصابا بطعن نافذ في الصدر، وادعاء تعد آخر، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة بين أبناء خالته يحملان جنسية دولة السودان، وخلال ذلك قام أحد طرفي المشاجرة بطعنه دون قصد، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، وجري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وسلاح الجريمة واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.