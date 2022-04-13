المشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار نسیم على بیومي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مقاول وسائق ونجار مسلح بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه؛ لاتجارهم في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد السيد، سامى زين العابدين، الوليد حسين مكي، بأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، بقيام كل من " السيد . ف . ال " 27 عاما مقاول ، و " أحمد . م . ص " 27 عاما سائق، و " مصطفى . ر . م " 26 عاما نجار مسلح ، وجميعهم مقيمين كفر الأربعين بنطاق محافظة السويس، بالإتجار فى المواد المخدرة بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، حال استقلالهم سيارة ملاكى وبحوزتهم كمية لجوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة؛ وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.