الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تسمح لـ21 مصريًا بالحصول على جنسية أجنبية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرارات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالإذن لـ21 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك طبقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26  لسنة 1975، الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حيث يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم: أحمـد حـامـد نصر شلبي، وآخرهم رضا محمد عبد الحميد مكرم، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين | كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما  ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية تحريرا في 2022/3/2.

وزير الداخلية الجنسية المصرية قانون الكشوف

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