الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكونجرس الأمريكي يحقق في «إلقاء مادة سامة» على ماريوبول

الكونجرس
الكونجرس

قال أعضاء في الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الكونجرس الأمريكي يجري تحقيقا في تقارير تفيد بإلقاء القوات الروسية مادة سامة على ماريوبول.

وأضاف المشرعون الديمقراطيون، أعضاء لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي خلال زيارتهم لبولندا، أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يقفوا مكتوفي اليد في حال استخدام أسلحة كيمياوية في الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومن جانبه، قال النائب جيسون كرو، في تصريحات أوردتها قناة " الحرة" الأمريكية ، إن الإدارة الأمريكية لن تسامح في استخدام الأسلحة الكيمياوية.

واشنطن ماريوبول الكونجرس الأمريكي الولايات المتحدة

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