برلمانية تشيد باستعدادات الحكومة لتأهيل شرم الشيخ لمؤتمر المناخ المقبل

أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، بتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتأهيل مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ العالمى فى شهر نوفمبر المقبل، مؤكدة الاهمية الكبيرة لهذا المؤتمر الذى سيحقق مكاسب متعددة لمصر خاصة فيما يتعلق بالترويج لجذب الاستثمارات الاقليمية والعالمية لمصر وايضاً الترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر بصفة عامة ومدينة شرم الشيخ بصفة خاصة لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأشادت " إسماعيل " فى بيان لها اصدرته اليوم، باستعراض وزراء الكهرباء، والسياحة، والتخطيط، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والاتصالات كل فيما يخصه، بشأن أعمال التنسيق الجارية الخاصة باستضافة المؤتمر، فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية المطلوبة لتأهيل مدينة شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءالاجتماع السادس للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop 27، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

ووجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل التحية والتقدير للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على عرضه الرائع والمتميز للموقف التنفيذي لرفع كفاءة مدينة شرم الشيخ استعداداً للمؤتمر، بما في ذلك أعمال تطوير الحديقة المركزية، ومدخل المدينة، ومنظومة تدوير المخلفات، واستخدام الطاقة الشمسية ببعض المناطق والفنادق، فضلا عن طلب بعض الفنادق استضافة إنشاء نقاط للشحن الكهربائي بها.

كما أعربت عن ثقتها التامة فى أن اللواء خالد فودة سيحقق النجاح لمصر فى استضافة مدينة شرم الشيخ لهذا المؤتمر العالمى الكبير وسيجعل مدينة شرم الشيخ حديثاً للعالم كله الذى سينبهر بهذه المدينة الساحرة.