ضبط 3 أطنان لحمة فاسدة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط قرابة 2 طن لحوم مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالقاهرة.

البداية عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع وتجهيز الكبدة المستوردة - لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته مواد غذائية "لحوم" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المصنع على 2,750 طن لحوم "كبده"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.