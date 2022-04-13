الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أطنان لحمة فاسدة بالقاهرة

لحمة فاسدة
لحمة فاسدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط قرابة 2 طن لحوم مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالقاهرة.

البداية عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع وتجهيز الكبدة المستوردة - لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته مواد غذائية "لحوم" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المصنع على 2,750 طن لحوم "كبده"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية مصنع مجهولة المصدر لحوم إدارة مباحث التموين امن القاهرة

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