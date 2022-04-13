الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم المتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر وبالتنسيق مع فرع جهاز حماية المستهلك، بعمل حملة على المنشآت الطبية الخاصة ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز علاج طبيعي يقوم بسحب أكياس دم من المرضى، وزعم معالجتهم بغاز الأوزون، حيث تم ضبط كمية من النفايات الطبية الخطرة يقوم المركز بإلقائها في القمامة العادية مما يعرض المواطنين لخطر نقل الأمراض وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

شارك في الحملة الدكتور أحمد عبدالعظيم، نائب مدير العلاج الحر، وأحمد مصطفى دهشان، مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، والدكتور مصطفى محمود، والدكتورة مريم علاء، والدكتور أحمد ماهر توفيق، مساعدي مدير العلاج الحر، ومحمود فوزي، وعبدالله كمال، من فرع جهاز حماية المستهلك.

حماية المستهلك وزارة الصحة بني سويف شكاوى المواطنين دكتور محمد هاني غنيم

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وائل لطفي

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