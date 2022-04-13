الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: 526 مليون جنيه لصيانة القناطر الرئيسية على نهر النيل

مشروعات القناطر والخزانات
مشروعات القناطر والخزانات الكبرى

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها "بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشأ – أعمال الحقن – الترميم" بتكلفة تصل إلى حوالى ٥٢٦ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٢١ بالإضافة لإدراج مبلغ ٣٢٠ مليون جنيه لأعمال الصيانة للعام الحالى ٢٠٢٢.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن من أبرز الأعمال الجارى تنفيذها ؛ مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى ، وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك.

كما يجرى حالياً تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها ، لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة، وعملية تدعيم ٣٠ بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد، كما أن الوزارة حالياً بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل ، والتى من المتوقع الإنتهاء منها خلال العام بعد القادم.

وأوضح عبد العاطي، أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها "بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشأ – أعمال الحقن – الترميم" بتكلفة سنوية تصل الى حوالى 65 مليون جنيه، مثل عملية تدعيم 20 بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع  المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع القناطر الكبرى والخزانات، لاستعراض الإجراءات المنفذة حتى تاريخه لبدء تنفيذ مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتأهيل وإحلال منشآت الري القديمة ، وموقف المشروعات الجارى تنفيذها لتحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى بمختلف المحافظات.

وزارة الرئيس وزير الري مشروعات الموارد المائية المشروعات الرياحات وزير الموارد المائية تنفيذ أعمال محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

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