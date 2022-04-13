الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة على «صحراوي قنا»

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، اليوم الأربعاء،  في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق “نجع حمادي - قنا” الصحراوي الغربي.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يُفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أمام المزرعة الياباينة بطريق “نجع حمادي - قنا” الصحراوي الغربي.

وكشفت التحريات الأولية، أن السيارة كانت في اتجاهها  إلى قنا، وانفجر الإطار الخلفي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها، وأسفر ذلك عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرون.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفى  قنا العام،  وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3 أشخاص حادث انقلاب ميكروباص نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي

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