مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة على «صحراوي قنا»

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق “نجع حمادي - قنا” الصحراوي الغربي.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يُفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أمام المزرعة الياباينة بطريق “نجع حمادي - قنا” الصحراوي الغربي.

وكشفت التحريات الأولية، أن السيارة كانت في اتجاهها إلى قنا، وانفجر الإطار الخلفي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها، وأسفر ذلك عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرون.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.