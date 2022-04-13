الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تدشن عملية إنسانية جديدة في مولدوفا لدعم اللاجئين الأوكرانيين

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية إنسانية جديدة في مولدوفا عبر مرفق الاستجابة الإنسانية الأوروبي، وذلك لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين يتدفقون على البلاد فرارًا من استمرار القتال في بلدهم.

وذكرت المفوضية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي: أنه منذ بدء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا في 24 فبراير، أدى تدفق اللاجئين المدنيين الفارين من أوكرانيا إلى ارتفاع حاد في الاحتياجات الإنسانية بالدول المجاورة، وتعمل المفوضية على جميع الجبهات لتقديم المساعدة الطارئة للأشخاص المحتاجين، بما في ذلك من خلال دعم بلدان مثل جمهورية مولدوفا في تعزيز استجابتها.

وأضاف البيان أن العملية تتكون من إنشاء مستودع في العاصمة كيشيناو للشركاء الإنسانيين وتسليم أكثر من 1200 خيمة مملوكة للاتحاد الأوروبي و4 آلاف بطانية للنازحين بسبب النزاع.

ويصل هذا التسليم إلى مولدوفا بفضل تنفيذ 3 عمليات جسر جوي إنساني للاتحاد الأوروبي لنقل البضائع الإنسانية، كما يتم تمويل تخزين وتوزيع الإمدادات الإنسانية بالكامل من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، تعليقاً على ذلك:" مع استمرار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، تتزايد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين بشكل كبير، ومن أجل التمكن من توفير شريان الحياة لكل محتاج، يجب تعبئة جميع القدرات المتاحة، وهذا هو السبب في أننا بالإضافة إلى تمويل الاتحاد الأوروبي للشركاء في المجال الإنساني على الأرض.

بروكسل دعم اللاجئين مولدوفا المفوضية الاوروبية بلجيكا أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

أخبار فاتتك.. ارتفاع أسعار النفط وحازم إمام يهدد بالاستقالة

«يا أبو خديد منقوش الورد».. أسرار وطقوس «وشم الغجر»

لأول مرة.. بايدن يتّهم بوتين بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟