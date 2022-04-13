أبرز الفعاليات بالكنيسة الأرثوذكسية قبيل الاحتفال بعيد القيامة

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددًا من الفعاليات خلال الساعات الماضية، وذلك قبيل الاحتفال بعيد القيامة. إذ زار الأنبا لوقا أسقف جنوبي فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا، السفيرة هايدي سري، القنصل المصري العام بمارسيليا، وذلك بمناسبة الإعداد لاحتفالية ذكرى دخول المسيح مصر، كما هنأها بحلول شهر رمضان.

اللقاء الدوري لمجمع كهنة المحلة الكبرى

وعقد مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى، اجتماعه الدوري بمشاركة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوي للإيبارشية لمناقشة عدد من الأمور الرعوية بالإيبارشية.

سبقت الاجتماع صلوات سر مسحة المرضى (قنديل عام)، والقداس الإلهي التي صلاها بمشاركة الآباء الكهنة.

كما زار الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لتهنئته بحلول شهر رمضان، وكذلك باقتراب العيد القومي للمحافظة الذي يوافق ٢٥ أبريل، عيد تحرير سيناء.

رسامة ١١٠ قراء بكنائس الزقازيق

ومن جهته رسم الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، خلال الأيام الماضية، ١١٠ من أبناء الإيبارشية في رتبة أغنسطس (قارئ) لخدمة كنائس في الزقازيق.

وصلى القداس الإلهي بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس ورسم خلاله ٤١ من أبنائها برتبة أغنسطس، ويوم الأحد رسم ٥٣ من أبناء كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا الحبشي في ذات الرتبة خلال القداس الذي صلاه بها.

كما رسم ١٦ آخرين كذلك برتبة القارئ، يوم السبت الماضي، لكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس في قرية الأتارية خلال القداس الإلهي الذي صلاه بها، وافتتح بعدها قاعة الاستقبالات بالطابق الثاني للكنيسة.

قمص وقس و١٠ شمامسة جدد في "شبرا الخيمة"

وفي سياق آخر قام الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة بترؤس صلاة القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بشبرا الخيمة (مقر المطرانية)،

وأثناء القداس رسم نيافته عشرة من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس لخدمة كنيسة القديس يوحنا المعمدان بقليوب، كما سام نيافته الشماس ملاك منير كاهنًا على الكنيسة ذاتها باسم القس أليشع، ورسم القس باسيليوس أنيس كاهن نفس الكنيسة في رتبة القمصية.