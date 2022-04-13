حدثت ليلا.. إحباط محاولة تدوير وخلط «حشيش» وطفل يقتل آخر في مشاجرة بالسلام

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام.

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، أبرز الحوادث التي وقعت خلال الساعات الماضية:

إحباط محاولة تدوير وخلط "حشيش" بـ5.6 مليون جنيه فى الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته لإعادة تدوير وخلط مخدر "الحشيش"، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات “الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزي” وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط “370 طربة لمخدر الحشيش وزنت 92,500 كيلو جرام - وكمية من مخدر الهيدرو وزنت واحد كيلو جرام - وعدد من الأقراص المخدرة - والأدوات والمعدات الخاصة بالتصنيع - ومبلغ مالى – وهاتف محمول”.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة خمسة ملايين وستمائة ألف جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طفل يقتل آخر خلال مشاجرة بينهما في دار السلام

شهدت منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، قتل طفل لآخر عمره 14 سنة خلال مشاجرة بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد شوارع منطقة دار السلام، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طفل عمره 14 سنة، وتبين أنه لقى مصرعه في مشاجرة مع طفل آخر أقدم فيها المتهم على طعن المتوفى بسن زجاجة مدبب ولاذ بالفرار.

ونجح رجال المباحث في ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه بترعة البوهية في الدقهلية

لقى شاب مصرعه غرقا أثناء استحمامه بترعة البوهية بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز السنبلاوين بمصرع "ياسر س" ١٩عاما مقيم كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن الأهالى عثروا على جثمانه داخل ترعة البوهية، حيث كان يقوم بالاستحمام داخل الترعة ولكونه لا يجيد السباحة غرق داخل المياه.

وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

6 مصابين بينهم طفلة في حادثين منفصلين بالوادي الجديد

أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلة، في حادثتين منفصلتين، بمركزي الخارجة والداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإصابة 6 أشخاص في حادثتين مروريتين.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 120 طريق "الخارجة – أسيوط"، أسفر عن إصابة 3 من أسرة واحدة بينهم طفلة، محمد معوض محسي ٤٣ عامًا، رباب فوزي عبد القادر ٣٧ عامًا، دهب محمد معوض ٨ أعوام، ومصابون بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي.

كما أسفر تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نقل ثقيل "تريلا" بمنطقة الكيلو 200 بطريق "الداخلة – شرق العوينات"، عن إصابة كل من محمد عماد الدين حسني، 27 عامًا، وأحمد علي ابراهيم، 32 عامًا، محمد محمود سالم 45 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى الداخلة العام للعلاج.

ضبط 50 ألف صاروخ ألعاب نارية في الموسكي

نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الموسكى، خلال مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 500 علبة ألعاب نارية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت القوة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، وبحوزته عدد 500 علبه تحوي كمية من الألعاب النارية "صواريخ" مختلفة الأحجام بإجمالى عدد 50 ألف صاروخ.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتولت النيابة العامة التحقيق.