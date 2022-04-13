رغم الإغلاق الموسع.. ارتفاع مستمر لإصابات كورونا في شنغهاي

قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن الإصابات بفيروس كورونا تواصل الارتفاع في شنغهاي على الرغم من عمليات الإغلاق واسعة النطاق.

وتم تسجيل 26 ألفا و330 إصابة جديدة يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت السلطات اليوم الأربعاء، لكن معظم الحالات بدون أعراض.

وتعد شنغهاي في قلب أكبر موجة تفشي لكوفيد 19 في الصين منذ بدء الجائحة قبل أكثر من عامين، وسجلت معظم الحالات التي بلغت نحو 28 ألف حالة في جميع أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من الإعلان يوم الاثنين عن تخفيف تدريجي متوقع للإغلاق، إلا أن الغالبية العظمى من سكان منطقة شنغهاي البالغ عددهم 26 مليون نسمة ما زالوا متأثرين بحظر التجول. كما حظرت حكومة المدينة حركة المرور الخاصة في الشوارع، لكن سمح للسكان بمغادرة منازلهم اليوم الأربعاء. ومع ذلك، لا تزال معظم المتاجر مغلقة.

يأتي هذا فيما أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 498.25 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و578867.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بإجمالي الدول والمناطق وأعداد الوفيات والإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 987159/ 80466661

الهند 521710/ 43036928

البرازيل 661327/ 30161205

فرنسا 143466/ 26612476

ألمانيا 131796/ 22729815

المملكة المتحدة 170395/ 21679280

روسيا 779053/ 18018825

كوريا الجنوبية 19850/ 15635274

إيطاليا 161032/ 15404809

تركيا 98249/ 14923569

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.