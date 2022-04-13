مصرع عامل بطلق نارى فى مشاجرة بسوهاج

لقي عامل مصرعه متأثرا بطلق ناري، في قرية شطورة التابعة لمركز شرطة طهطا شمالي سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع خليفة بقرية شطورة بمركز طهطا.

وبإجراء التحريات وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية والرائد موسى القاضى، رئيس مباحث شرطة مركز طهطا، وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفي.



وتبين نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجوار، ووفاة المدعو “ع. ع. خ”، ٦٥عاما، عامل، وأطلق شاب يدعى “م. ع”، ٢٤عاما أحد أقاربه، النار عليه من فرد روسي محلي الصنع، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام وجار ضبط الجاني والسلاح المستخدم.

وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وجار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.