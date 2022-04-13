الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إصابة إيهاب فهمى فى قدمه خلال تصوير أحد مشاهد الأكشن بـ«ملف سرى»

الفنان إيهاب فهمي
الفنان إيهاب فهمي

تعرض الفنان إيهاب فهمي، للإصابة فى قدمه، خلال تصوير أحد المشاهد الأكشن الخاصة به في أحداث مسلسل «ملف سري» الذي يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، ويعرض حاليا خلال الماراثون الرمضاني.

 

وكشفت يسرا وجيه، زوجة الفنان إيهاب فهمي، ومديرة أعماله، عن إصابته خلال التصوير، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الحمد لله قدر الله وماشاء فعل يارب مشوفش فيك أي حاجة وحشة حبيبي ويخليك ليا قلنا بلاش أكشن بس الحمد لله حدث أثناء التصوير ملف سرى.. شكرا رجاله فنون مصر».

 

وبمجرد كتابة المنشور، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهور ومحبي الفنان اإيهاب فهمي، متمنين له الشفاء العاجل، ودوام الصحة والتوفيق.

منشور زوجة إيهاب فهمي

وفى سياق متصل يكثف المخرج حسن البلاسي، ساعات التصوير، للانتهاء من كافة المشاهد المتبقية، فقد أنتهى المخرج حسن البلاسي، وأسرة العمل من تصوير 90% من الأحداث، فى العديد من الديكورات فى أماكن متفرقة بشوارع القاهرة منها فى العبور وحلوان والمعادن والمنيل.

 

تفاصيل «ملف سري»

يتميز مسلسل «ملف سرى» بتقديم خلطة شاملة متنوعة، من خلال قصة تركز على أحداث سياسية واجتماعية، فى إطار يجمع بين الأكشن والتشويق والرومانسية على حد سواء، وهو ما برع المؤلف محمود حجاج فى تقديمه بشكل مميز جدًا. 

 

ويرصد المسلسل خلال أحداثه ما تعرضت له مصر فى ٢٠١٣ وما بعدها، والتحديات الكثيرة التى واجهتها آنذاك، وما واجهته مؤسسة القضاء من معارك لأجل الوطن فى الفترة سالفة الذكر، كما يلقى الضوء على عالم رجال الأعمال، وتأثير أعمالهم على كل شىء فى مصر.

 

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يضم أكثر من 25 شخصية كلا منهم تتمحور من خلاله الأحداث بشكل بسيط، يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، دينا، محسن محيي الدين، ماجد المصري، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، نبيل عيسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، أحمد الرافعي، رحمة حسن، عمر زكريا، نور محمود، مهند حسنى، محمود حجازي، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

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