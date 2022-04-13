الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: لا نستطيع تحديد شروط استئناف العمل ضمن مجلس القطب الشمالى مع روسيا

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد شروط استئناف العمل مع روسيا في إطار مجلس القطب الشمالي.

 

وقال منسق الخارجية الأمريكية لشؤون منطقة القطب الشمالي، جيم ديهارت، في كلمة له أمام مركز "ميريديان" للدبلوماسية العامة في واشنطن، إن "الدول السبع التي تعتبر شركاء في الرأي، اتخذت قرارا مشتركا بتعليق العمل ضمن مجلس القطب الشمالي"، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وأضاف المسؤول: "الآن سيتعين علينا أن نحدد كيف سنواصل هذا العمل المهم... بدون مشاركة روسيا، وكيف يمكننا الحفاظ على مجلس القطب الشمالي للمستقبل لأننا لا نحاول تغيير قوامه".

 

وبشأن شروط استئناف عمل المجلس، قال ديهارت إن واشنطن لا تعرف ماذا سيحدث في المستقبل على الساحة الدولية، مضيفا: "أعتقد أننا سنفهم ذلك إلى حد ما مع تطور الأحداث".

 

يذكر أن مجلس القطب الشمالي يضم 8 دول في المنطقة. وقررت الدول الغربية في المجلس تعليق عمله في أوائل مارس الماضي عى خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

ووصفت موسكو قرار تعليق عمل المجلس بأنه "مسيس وغير عقلاني".

 

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال خطاب في ولاية أيوا أن سبب التضخم في بلاده خلال شهر مارس يعود إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانية بنسبة 70%.

 

وحسب بايدن، فإن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "أدت إلى زيادة أسعار البنزين والمواد الغذائية في جميع أنحاء العالم". 

 

وأضاف: "أكبر منتجين للحبوب في العالم أوكرانيا وروسيا لا يفعلان ما يفعلانه عادة، لذلك ارتفعت جميع الأسعار. لقد رأينا بيانات التضخم اليوم".

 

وتابع: "70٪ من الزيادة في الأسعار في مارس تسبب بها رئيس روسيا فلاديمير بوتين بسبب ارتفاع أسعار البنزين".

 

ودعا الكونجرس إلى "حل عاجل لهذه المشكلة "مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

 

وأكد أنه يفعل كل ما في وسعه ويصدر قرارات لإبطاء ارتفاع الأسعار، وقال: "في الواقع، لقد أحرزنا بالفعل تقدما منذ جمع البيانات عن التضخم في مارس".

 

وأشار مرة أخرى إلى أن القيادة الروسية "كانت تعول على الانقسام في الناتو والانقسام في الاتحاد الأوروبي والانقسام في العالم".

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