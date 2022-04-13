الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رئيس أركان الجيش الجزائرى: معركة الوعى أخطر المعارك على الإطلاق

الفريق السعيد شنقريحة
الفريق السعيد شنقريحة

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة أن معركة الوعي هي أخطر المعارك على الإطلاق، لأنها تستهدف أمورا غير مادية كالفكر والقيم، وميدانها الفضاء الافتراضي والمعرفي.


جاء ذلك، خلال كلمته، التي وجهها لأفراد الجيش عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، على هامش زيارته التفقدية لإحدى المناطق العسكرية بولاية البليدة (شمالي الجزائر).
 

وأوضح شنقريحة أن العدو في مثل هذه المعارك غير مرئي في الكثير من الأحيان، ويملك من وسائل التأثير على الوعي الفردي والجماعي ما يصعب مجابهته والتصدي له في ظل "عولمة كاسحة جارفة".


وأضاف أن معركة الوعي اليوم تشتد صعوبتها في "هذا الزمن الذي تتسارع فيه الأحداث وتختلط فيه المفاهيم وذابت فيه القيم والمبادئ".
 

وفي ختام كلمته، وجه رئيس أركان الجيش الجزائري برفع درجة اليقظة، وكذلك تأمين مختلف المرافق الحكومية؛ بما يسمح للمواطنين بأداء فريضة الصيام في جو من السكينة والأمن والاطمئنان.

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