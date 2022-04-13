ضبط وتحريز أدوية مجهولة بمركزى تجميل وتخسيس فى طنطا

تمكنت حملة مكبرة للعلاج الحر بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين من ضبط مركزين للسمنة والنظافة بنطاق أول وثاني طنطا لقيامهما ببيع أدوية للتخسيس مجهولة المصدر وتشكل خطورة على صحة الإنسان، وتم التحفظ علي الأدوية.

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية الغير الحكومية.

كانت وردت معلومات و شكاوى عن المركزين لبيع الأدوية للتخسيس وأدوية أخرى مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بمركز للتجميل شهير بحي طنطا أول.





ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة العلاج الحر بشن حملة مكبرة مشتركة برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ، فقد قام الدكتور أحمد الشيخ والدكتور محمد نصر مفتشي العلاج الحر بالتفتيش ومراجعة كافه التراخيص ومدي صحتها، وتم ضبط الأدوية مجهولة المصدر تستخدم للتخسيس، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.