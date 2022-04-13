الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط وتحريز أدوية مجهولة بمركزى تجميل وتخسيس فى طنطا

ضبط وتحريز أدوية
ضبط وتحريز أدوية بمركز تجميل

تمكنت حملة مكبرة للعلاج الحر  بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين من ضبط مركزين للسمنة والنظافة بنطاق أول وثاني طنطا لقيامهما ببيع أدوية للتخسيس مجهولة المصدر وتشكل خطورة على صحة الإنسان، وتم التحفظ علي الأدوية. 

 

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية الغير الحكومية.

 

كانت وردت معلومات و شكاوى عن المركزين لبيع الأدوية للتخسيس وأدوية أخرى مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بمركز للتجميل شهير بحي طنطا أول. 

 

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة العلاج الحر بشن حملة مكبرة مشتركة برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ، فقد قام الدكتور أحمد الشيخ والدكتور محمد نصر مفتشي العلاج الحر بالتفتيش ومراجعة كافه التراخيص ومدي صحتها، وتم ضبط الأدوية مجهولة المصدر تستخدم للتخسيس، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.

ضبط وتحريز أدوية بمركز تجميل شهير ومركز تخسيس نطاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

إحباط محاولة تهريب أدوية بمطار القاهرة

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

تبادلوا خلالها زجاجات المولوتوف.. مباحث كوم أمبو تسيطر على مشاجرة بين عائلتين

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟