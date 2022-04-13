زيلنسكى يقترح إدراج معارض أوكرانى مؤيد لروسيا فى صفقة تبادل أسرى

قال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلنسكي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن إجراء تحقيق شامل في مدينة محاصرة‎.

واقترح زيلنسكى فى تصريحات صحفية، إدراج معارض أوكراني مؤيد لروسيا في صفقة تبادل مقابل الإفراج عن أسرى حرب أوكرانيين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء رويترز فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال زيلنسكي: "لا يمكننا أن نؤكد أن روسيا استخدمت أسلحة كيماوية في ماريوبول".

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني اعتقال فيكتور ميدفيدشوك، رئيس المجلس السياسي لحزب منصة المعارضة من أجل الحياة.

وقال زيلينسكي على تلجرام معلقا على صورة رجل يشبه ميدفيدشوك مقيد اليدين: "تم تنفيذ عملية خاصة بفضل أجهزة الأمن الأوكرانية"، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وقبل قليل، قالت الولايات المتحدة، إن لديها "معلومات موثوقة" حول احتمال استخدام روسيا "مواد كيميائية" في هجومها للسيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للصحفيين "نشارك هذه المعلومات مع أوكرانيا، ونحن في اتصال مباشر مع الشركاء لمحاولة تحديد ماذا يحدث فعليًا، إن ذلك مصدر قلق حقيقي" مضيفا أنه غير قادر على تأكيد الاتهامات بأن موسكو استخدمت بالفعل أسلحة كيميائية في ماريوبول.

ودفن نحو 400 مدني في مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، على ما أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غيداي، اليوم الثلاثاء.