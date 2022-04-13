الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 -4-2022

اليورو
اليورو

تباينت أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري على المستوي المحلي، خلال التداولات الصباحية اليوم الأربعاء 13-4-2022، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المصرية.

 محليًا، سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.049 جنيه للشراء، و20.161 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 13 -4-2022

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقرت مستويات سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 20.04 جنيه للشراء، و20.18 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في بنك مصر

كما أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء إلى 20.04 جنيه للشراء، و20.18 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 20 جنيها للشراء، و20.20 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

تداول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 20.05 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وعلى صعيد سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق جاء عند 20.01 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع.

اليورو يتراجع أمام الدولار قبل بيانات التضخم في أمريكا

اليورو يبدأ في التعافي مدفوعًا بتقدم ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وأظهرت شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 20.04 جنيه للشراء، و20.19 جنيه للبيع.

اليورو سعر اليورو الأوربي الجنيه المصري سعر اليورو مقابل الجنيه سعر اليورو في البنك الاهلي سعر اليورو في بنك مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

رابط منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني للمعلمين للصفوف الأولى

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟