سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 -4-2022

تباينت أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري على المستوي المحلي، خلال التداولات الصباحية اليوم الأربعاء 13-4-2022، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المصرية.

محليًا، سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.049 جنيه للشراء، و20.161 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 13 -4-2022

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقرت مستويات سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 20.04 جنيه للشراء، و20.18 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في بنك مصر

كما أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء إلى 20.04 جنيه للشراء، و20.18 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 20 جنيها للشراء، و20.20 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

تداول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 20.05 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وعلى صعيد سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق جاء عند 20.01 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وأظهرت شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 20.04 جنيه للشراء، و20.19 جنيه للبيع.