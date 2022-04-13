الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدًا.. «الملا» يستقبل وزير الطاقة اللبناني لبحث توريد الغاز

وزير الطاقة اللبنانى
وزير الطاقة اللبنانى وليد فياض

أفاد مصدر لبنانى، بأن وزير الطاقة اللبنانى وليد فياض سيصل مساء غدٍ الأربعاء، إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع وزير البترول طارق الملا، تتناول استيراد الغاز من مصر إلى لبنان عبر الخط العربي.

وأعلن فياض، في تصريحات سابقة، أن عنوان المرحلة الأولى من خطة الكهرباء التي طرحها على طاولة مجلس الوزراء اللبناني هو زيادة التغذية إلى 8 و10 ساعات من خلال استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن بأفضل الأسعار، موضحا أن الغاز أرخص من الفيول أويل الذي تعمل معامل الكهرباء اليوم من خلاله.

وشدد فياض على أن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة سيبدأ قريبا، كاشفا عن تلقي آخر نسخة من العقود في ما يخص الغاز المصري والتي سيتوجه القادة فى مصر إلى توقيعها. 

وأوضح أن الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي مرتبط بالحصول على الإعفاءات والتأكد من أن الأموال المقدّمة لن تُهدر.

وحول المرحلة الثانية من خطة الكهرباء، قال فياض عن تشغيل معملي “دير عمار” و"الزهراني" على الغاز بدلا من الفيول أويل عبر خط الغاز العربي، فيما تتمثل المرحلة الثالثة بتأمين أرضية لازمة لإنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء الماضي، على السير قدمًا في عقود إنشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لتوفير كهرباء إضافية للمواطنين بأسرع وقت ممكن باعتباره ضرورة وطنية.
وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إن مجلس الوزراء وافق على خطة الكهرباء في جلسة سابقة، وطلب الإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها وهذا ما تم طرحه.

وأضاف أن وزارة الطاقة حصلت على الموافقة التي تسمح بالمنافسة بين المصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة المعتمدة في لبنان لإنشاء محطتين في دير عمار والزهراني بأسرع وقت ممكن.

وزير الطاقة اللبناني طارق الملا لبناني مصر الخط العربي استيراد الغاز

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