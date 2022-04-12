الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة بين مصر والهند

السفير وائل حامد
السفير وائل حامد

شارك السفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة بين مصر والهند. 

وناقش الاجتماع التعاون في مجال الرعاية الصحية، وشارك فيه ممثلون عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض الهندي NCDC والشركة القابضة للمُستحضرات الحيوية واللقاحات VACSERA.

وأشاد السفير المصري بالتعاون المتنامي بين البلدين في القطاعات الطبية والصناعات الدوائية، والتي تعتبر من أهم القطاعات الواعدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والهند.

اهتمام الهند بالاستثمار في مصر 

وأشار إلى اهتمام الشركات الهندية بمصر كوجهة استثمارية وتجارية كبيرة يمكن من خلالها الترويج لمُنتجاتها الدوائية محليًا وإقليميًا، كما شارك المجلس الهندي لترويج الصادرات الدوائية Pharmexcil بوفد كبير من الشركات الهندية في معرض Pharmaconex الذي تم تنظيمه في القاهرة في أكتوبر 2021.

وتحدث سفير مصر عن الزيارات التي شهدتها الفترة الماضية لعدد من الشركات بالبلدين لدراسة وتنفيذ مشروعات مشتركة بهدف توطين صناعة المواد الفعالة للمضادات الحيوية وتطوير القدرات القومية لإنتاج هذه المواد محليًا في مصر.

وأكد أهمية الانتهاء من عملية التفاوض الجارية حول مشروع مذكرة التفاهم بين مصر والهند بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات اللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في الدولتين بهدف التوقيع عليها في أسرع وقت ممكن.

عروض متبادلة بين مصر والهند

وقدم المسئولون المصريون والهنود عروضًا متبادلة حول جهودهم في عددٍ من الموضوعات محل اهتمام الجانبين مثل: الصحة الرقمية وإدارة الأوبئة، وتدريب وتبادُل الخبرات بين الأطباء والمهنيين الصحيين، والمُقاومة المضادة للميكروبات، والسياحة العلاجية.

وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة مع الجانب الهندي في جميع الموضوعات المُتعلقة بمجال الرعاية الصحية، عبر تنظيم برامج تدريبية مشتركة وتبادل الزيارات بين الأطباء والخبراء بكلا البلدين، أخذا في الاعتبار النجاح الذي حققته الدولتان في التعامل مع جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على قطاعات الرعاية الصحية بجميع الدول.

مصر الهند سفير مصر وزارة الصحة الصناعات الدوائية فيروس كورونا

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