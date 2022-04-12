الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملف سرى الحلقة 11.. سيارة تقتل «مليكة» فى حلم هانى سلامة

مسلسل ملف سري
مسلسل ملف سري

تبدأ الحلقة 11 من مسلسل ملف سري، بمشهد للفنان المبدع هاني سلامة، والذي يلعب دور المستشار يحيى، وهو يحلم بسيارة غريبة تقتل الطفلة مليكة، والتي تجسد دورها كنزي، خلال خروجها من المنزل للذهاب لتدريبات العزف والغناء التي تمارسها بدار الأوبرا المصرية.

الأمر الذي يدخل المستشار يحيى في حالة من الهلع، ليستيقظ ويعلم جيدًا أن ما شاهده هو مجرد حلم، وان الطفلة نائمة إلى جواره، ولا يوجد أي تهديد عليها.

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى، نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالًا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرية، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميًا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحًا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحًا، والثانية 9:30 صباحًا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءً ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحًا، والثانية 3:00 عصرًا.

بينما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

قناة الحياة DMC محمود عبد العزيز دار الأوبرا المصرية إيهاب فهمي محسن محيي الدين الأوبرا المصرية هاني سلامة عرض مسلسل ملف سري

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