الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية بمصر القديمة

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة، بانتداب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة مصر القديمة، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق وحصر الخسائر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة انتداب لمعمل الجنائي معاينة حريق شقة سكنية مصر القديمة

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