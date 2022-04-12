الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوض الأمن الإفريقى يبحث مع الكاميرون التحديات الأمنية القارية

جريدة الدستور

بحث مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، اليوم في أديس أبابا، مع سفير الكاميرون والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي تشرشيل إيومبو مونونو، التحديات الأمنية القارية.
وقال مفوض الأمن الإفريقي - عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات المختصرة "تويتر" - إن لقاءه مع سفير الكاميرون والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي تطرق إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في القارة وغرب إفريقيا والاتفاق على توحيد الجهود في السعي لتحقيق السلام والاستقرار من أجل إيجاد حل دائم للصراعات المعقدة.
وأضاف أن اللقاء تناول مناقشات مثمرة ومعمقة حول أجندة عمل مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال الشهر القادم حيث تتسلم الكاميرون رئاسة مقعد المجلس، فيما تركز جهود الكاميرون على إدارة الكوارث في إفريقيا والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات مثل ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتداعيات التغير المناخي على السلم والأمن القاريين.

أديس أبابا الكاميرون الأمن الإفريقي إثيوبيا الاتحاد الافريقى

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