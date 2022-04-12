سكرتير عام شمال سيناء يتفقد التجمعات التنموية تمهيدا لتسليمها لمستحقيها

تفقد السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء أسامة الغندور، اليوم الثلاثاء، التجمعات التنموية الجديدة في "طويل الحامض" و"التمد" و"الخفجة" بوسط سيناء؛ للوقوف على آخر الاستعدادات تمهيداً لتوزيعها على المستحقين خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي وأعياد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وشملت الجولة تفقد المنشآت بالتجمعات بدءا من السوق والمسجد ومركز الشباب والرياضة وملعب الكرة الخماسية لكرة القدم والديوان وغيرها من المرافق والخدمات.

يذكر أنه سبق أمس تفقد التجمعات التنموية الجديدة في "صدر الحيطان" و"النثيلة 1و2" بوسط سيناء.



يشار إلى أنه يوجد 11 تجمعا بشمال سيناء ، وقد تم طرحها إلكترونيا على المواطنين بشمال سيناء وباقي المحافظات، بحيث يحصل المواطن على منزل و5 أفدنة شاملة شبكات الري.