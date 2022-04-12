الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد وفاة 5 فى حادث بروكلين.. بايدن: «نصلى أنا وزوجتى من أجلهم»

بايدن
بايدن

قال الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يصلي مع زوجته، من أجل المصابين والمتأثرين بحادث إطلاق النار في مترو الأنفاق في بروكلين.

وأضاف: "نحن ممتنون لجميع المستجيبين الأوائل الذين قفزوا إلى العمل، بما في ذلك المدنيون". 

وأكد أن هناك فريقا من البيت الأبيض يتواصل مع السلطات في نيويورك لمتابعة حادث “بروكلين”.

وكان سقط 5 قتلى في حادثة إطلاق النار بمحطة بروكلين في نيويورك، بينما يوجد أحد المصابين في حالة حرجة.

وذكرت قناة العربية أن إطلاق النار وقع في بروكلين ثاني أكبر حي في نيويورك، موضحة أن الطواقم الطبية تسعف بعض المصابين على رصيف محطة قطارات بروكلين.

فيما طوقت شرطة نيويورك أمنيا حول محطة بروكلين، فيما قالت سلطات نيويورك، إن التحقيقات مستمرة بإطلاق النار في محطة بروكلين للقطارات.

فيما أن المشتبه به قد يكون عاملا في شركة في محطات بروكلين للقطارات، مؤكدة إغلاق غالبية خطوط القطارات في مدينة نيويورك، بجانب انتشار كثيف لأفراد شرطة نيويورك عقب إطلاق النار في بروكلين.

وعقدت سلطات ولاية نيويورك مؤتمرا صحفيا بعد حادث إطلاق نار فى محطة قطارات بروكلين، وقالت إن التحقيقات جارية حول دوافع إطلاق النار في بروكلين.

وقالت قائدة شرطة نيويورك كيشانت سيويل في مؤتمر صحافي عقد في بروكلين فوق محطة مترو الأنفاق حيث وقع حادث إطلاق النار، إنه "فيما كان القطار يدخل المحطة، وضع المشتبه به قناعا واقيا من الغاز. ثم فتح عبوة كانت في حقيبته وامتلأت عربة (المترو) بالدخان. وبعد ذلك بدأ إطلاق النار".

وأضافت سلطات نيويورك، أن إطلاق النار حدث داخل القطار فى محطة بروكلين، موضحة أن منفذ حادث بروكلين رجل من أصول إفريقية وكان يرتدى قناعا ضد الغاز.

وتابعت سلطات نيويورك، أن منفذ إطلاق النار في بروكلين ما زال طليقا، مشيرة إلى أن منفذ حادث بروكلين رجل أسود وكان يرتدي قناعا ضد الغاز، موضحة أن حادث إطلاق النار في محطة قطارات بروكلين ليس إرهابيا حتى اللحظة.

بايدن حادث بروكلين زودة بايدن جيل بادين نيويورك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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