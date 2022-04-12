الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جيلبرت جوتفريد.. وفاة الضاحك في أشد المآسي بعد رحلة طويلة من المرض

جليفيرد
جليفيرد

توفى الفنان الكوميدي الأمريكي الشهير جيلبرت جوتفريد، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد معاناته الطويلة مع المرض، حسبما أعلنت عائلته.

وقالت عائلة جوتفريد في بيان على حسابها عبر “تويتر”: "بالإضافة إلى كونه الصوت الأكثر شهرة في الكوميديا، كان جيلبرت زوجًا وأخًا وصديقًا وأبًا لطفليه الصغيرين".

أضافت: "على الرغم من أن اليوم هو يوم حزين لنا جميعًا ، يرجى الاستمرار في الضحك بصوت عالٍ قدر الإمكان تكريماً لجيلبرت."

من هو؟

وجيلبرت جيريمي جوتفريد من مواليد 28 فبراير 1955،  ممثلًا أمريكيًا وممثلًا كوميديًا. تميزت شخصية جوتفريد كممثل كوميدي بصوت حاد مبالغ فيه وتركيز على الفكاهة الفظة.

تشمل أدواره العديدة في السينما والتلفزيون التعبير عن الببغاء  في أفلام الرسوم المتحركة والبرامج التلفزيونية من إنتاج ديزني .

لدى جوتفريد واحدة من أكثر الصيغ أصالة في تاريخ الكوميديا، فأنت لا تضحك فقط على الخطاب عندما يروي جيلبرت جوتفريد نكتة، أنت تضحك على الإعداد، أنت تضحك على تعليقاته حول النكتة، حتى أنك تضحك على المقاطع بين نكاته، بحسب ما تصفه الصحافة الامريكية.

اشتهر جوتفريد بالتحدث بصوت عالٍ ومزعج ، والذي لم يكن صوته الطبيعي في الحديث، ووصف مارك بينيلي من مجلة رولينج ستون جوتفريد بأنه "كتلة من التناقضات الحادة والصاخبة" ، مشيرًا إلى وضعه كواحد من أقدر الفنانين الأمريكان وأحد أكثر فناني الصوتيات نجاحًا في ترفيه الأطفال. كما اشتهر جوتفريد بالمزاح حول المآسي الأخيرة. 

في يوليو 2012 في مقال افتتاحي لشبكة "سي إن إن" كتب: "لطالما شعرت بالكوميديا ​​والمأساة رفقاء في السكن. إذا بحثت عن الكوميديا ​​والمأساة ، فستجد صورة قديمة جدًا لقناعين. قناع واحد مأساة. يبدو أنه يبكي. القناع الآخر هو الكوميديا. يبدو أنه يضحك. في الوقت الحاضر، نقول: يا له من مذاق وبليد. قناع كوميدي يضحك على قناع مأساة".

جليبرت جوتفيرد فنان كوميدي معاناة مع المرض أخبار هوليود كوميدي

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