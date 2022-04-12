إعصار جديد يهدد ولاية أيوا ومخاوف من حرائق جديدة فوق السهول الأمريكية

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه من المحتمل أن تكون الأعاصير في ولاية أيوا حيث قد تتشكل العواصف عبر السهول تهديد يتحرك شرقا، غدا الأربعاء.



وتابعت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أنه خلال شهر أبريل تتصارع الموجات على السهول الكبرى في مواجهة شديدة التأثير تثير بعض الطقس السيئ.



وأضافت أن أجزاء من وسط الولايات المتحدة تستعد لعواصف رعدية خطيرة مع احتمال حدوث أعاصير مساء اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، في حين تنفجر عاصفة ثلجية تاريخية محتملة فوق داكوتا وتزيد مخاوف الطقس من الحرائق في السهول المرتفعة.



وأشارت إلى مركز التنبؤ بالعواصف التابع لخدمة الطقس الوطنية المستوى أصدر 4 من 5 "مخاطر معتدلة" للطقس القاسي لأجزاء من ولاية أيوا اليوم الثلاثاء والمستوى 3 من 5 "مخاطر معززة" لجزء كبير من وادي المسيسيبي غدا الأربعاء، مستشهداً بـ "احتمال حدوث أعاصير قوية وبَرَد كبير جدًا".



وأكدت الصحيفة أن العواصف ستنبثق نتيجة اصطدام الهواء الجاف برطوبة خليج المكسيك باتجاه الشرق، هذا التحرك نفسه للهواء الجاف خلف العاصفة سيؤدي إلى تعطش السهول المرتفعة ، مما يؤدي إلى نشوب حرائق "حرجة للغاية".



وذكر مركز التنبؤ بالعاصفة: "من المحتمل اندلاع حرائق غابات خطيرة عبر السهول الجنوبية والوسطى المرتفعة اليوم".



كما أكدت الصحيفة أنه على الجانب البارد للعاصفة، قد تتراجع درجات الحرارة عندما تقدم عاصفة ثلجية ما تشير إليه خدمة الطقس على أنه حدث "تأثير شديد" في نورث داكوتا.



وتابعت أنه مع حلول الساعات الأولى لصباح غدا الاربعاء ستتدفق الرطوبة بسرعة شمالًا مع تقدم الجبهة الدافئة التي تجعلها تصل إلى مينيسوتا وويسكونسن بحلول المساء، وسيضع الخط الجاف نفسه بالقرب من الطريق السريع 35 من شمال وسط تكساس عبر أوكلاهوما وكانساس بينما يمتد نحو أوماها، ما قد يهدد بموجة حرائق شديدة.