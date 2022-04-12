الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: التقارير بشأن بلدة بوتشا «كاذبة» واستفزازات

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مزاعم قيام القوات الروسية بقتل مئات الأشخاص خلال احتلالها بلدة بوتشا الأوكرانية هي "استفزازات" و"كاذبة" وزعم أن الولايات المتحدة استغلت من قبل الشكوك في امتلاك العراق لأسلحة كيميائية كمبرر لغزو العراق.

وذكر بوتين للصحفيين "ثم اتضح أنها كانت كاذبة. نفس المزاعم الكاذبة موجودة في بوتشا. يتم قول الكثير عن عزم الولايات المتحدة القتال ضد روسيا حتى آخر أوكراني إنهم يقولون هذا هناك ويقولون هذا هنا. هذا يحدث في الحقيقة". 

وأضاف بوتين وبجانبه رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو للصحفيين أن لوكاشينكو أحضر معه دليلًا على أن تلك الصور والتقارير التي خرجت من بوتشا، والتي أثارت غضب العالم، أنتجها قسم العمليات النفسية البريطانية.

ثم قال لوكاشينكو إن أي شخص يريد الحصول على مزيد من المعلومات عن هذا الأمر يمكنه الاتصال بخدمة الاستخبارات الروسية، على الرغم من أنها تجاهلت مثل هذه الطلبات في الماضي.

موسكو بوتشا بلدة بوتشا بوتين

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