الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجلاء أكثر من 765 ألف شخص إلى روسيا من دونباس والمناطق الخطرة فى أوكرانيا

إجلاء أكثر من 765
إجلاء أكثر من 765 ألف شخص إلى روسيا

أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، إجلاء أكثر من 25 ألف من السكان المدنيين في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس خلال يوم واحد، ليبلغ إجمالي من تم إجلاؤهم أكثر من 765 ألف شخص.


وقال ميزينتسيف، في إحاطة إعلامية نقلتا وكالة سبوتنيك الروسية، إنه "على الرغم من الصعوبات والعوائق التي تضعها كييف، قامت القوات المسلحة الروسية خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة السلطات الأوكرانية، بإجلاء 25 ألفا و560 شخصا بينهم 3482 طفلا إلى روسيا من دونيتسك ولوهانسك والأماكن الخطرة في أوكرانيا".


وأكد أن إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة بلغ 756 ألفا و779 شخصا، بينهم 144 ألفا و105 أطفال".

موسكو روسيا دونباس أوكرانيا الدفاع الروسية

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