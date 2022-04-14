كيرلس فوزي صديق نجل ليلى علوي في «دنيا تانية»

يشارك الفنان الشاب كيرلس فوزي الشهير "كيرو فوزي" ، في المسلسل الدرامي الجديد "دنيا تانية" للنجمة ليلى علوي والذ ي يعرض ضمن المارثون الرمضاني الحالي.

وظهر فوزي خلال أحداث الحلقات الأولي من مسلسل "دنيا تانية " برفقة زياد ابن دنيا "ليلى علوي" داخل مدرسة أستاذ صفوت.

ويتم داخل المدرسة سرقة موبيل طالب من أصدقاء زياد، فتأمر دنيا، بتفتيش الطلاب واحدًا تلو الأخر.

وبدأت دنيا بتفتيش زياد أول الطلاب لم يعجب ذلك أبنها وظل غاضبًا فقالت له مثلك مثل كل الطلاب، ثم دخل الطالب الثاني يدعي فارس من أصدقاء زياد، أيضًا تم تفتيش حقيبته فوجد موبيل ثم فرغ البنطال ليجدوا تليفون أخر معه، فسألته دنيا :" هل هذا تليفونك أيضًا؟ فقال نعم فقالت له افتح الباسورد" فعلمت أن الموبيل لا يعود له.

أمرت المدرس بتحويل فارس إلى مكتبها وعدم اخبار الطلاب من السارق.

عندما دخل فارس لمكتب المديرة دنيا واجهته فأنكر ثم قالت:" له انت لم تكن هكذا من قبل وعائلتك محترمين كيف تفعل هذا، فأعتذر منها وقال لها لن أفعل ذلك مره أخره ثم قالت له اذا فعلت سوف أخبر عائلتك".



الطالب أدم بدأ يلمح لزياد لماذا لم تقل المديرة عن اسم السارق، إلا إذا أرادت ان تحمي السارق، فاندفع زياد من مكانه وقال له ماذا تقصد؟ كان سيحدث شجار ولكن بعض الطلاب أنقذوا الموقف.

عندما عاد للمنزل قال لوالدته، لماذا لم تقول من السارق؟ لقد اتهمتني بالسرقة وأنك من تحميني فتعجبت من كلامه، وقالت كيف هذا؟، انفعل لذلك وهدد أنه لن يترك أدم وشأنه.

ويشارك في بطولة مسلسل دنيا تانية الحلقة الخامسة : ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أحمد عزمي، فراس سعيد، نورهان، أشرف زكي، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال.