توزيع 50 ألف وجبة إفطار صائم على ركاب المترو خلال 10 أيام

انتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، من توزيع 50 ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم، وبالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية بمعدل 500 وجبة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب، موضحة أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو والأكثر كثافة (الشهداء - أنور السادات - العتبة - المرج الجديدة - جامعة القاهرة - شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج - السيدة زينب - حلوان).

يذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع 150 ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.