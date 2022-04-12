الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع 50 ألف وجبة إفطار صائم على ركاب المترو خلال 10 أيام

المترو
المترو

انتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، من توزيع 50 ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم، وبالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية بمعدل 500 وجبة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب، موضحة أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو والأكثر كثافة (الشهداء - أنور السادات  - العتبة - المرج الجديدة - جامعة القاهرة - شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج - السيدة زينب - حلوان).

يذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع 150 ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.

الانتهاء توزيع خمسون ألف وجبة إفطار خفيفة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان الإدارة العامة للإعلام العشر الأوائل

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