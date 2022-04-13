فلوس المصريين في مأمن وزيادة.. آخر موعد لشراء شهادات 18%|تفاصيل

آخر موعد لشراء شهادات 18% تحصل على بحث مكثف، حيث يستمر زيادة عائد حصيلة بيع شهادات الادخار بالفائدة المرتفعة بنسبة 18% تحقيق ارتفاع جديد خلال تعاملات اليوم لتصل إلى 523 مليار جنيه مصري، في حوالي 23 يوما من طرحها في البنك الأهلي وبنك مصر، وارتفع إجمالي حصيلة البنوك من شراء شهادة الـ 18% بشكل ملحوظ.

وكان قرر البنك الأهلي وبنك مصر في 21 مارس 2022، طرح شهادة الادخار بعد إعلان البنك المركزي زيادة نسبة الفائدة 1% وذلك يعد لأول مرة من خمس سنوات، وكذلك انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

آخر موعد لشراء شهادات 18% بنك مصر

لم يصدر أي بيان حتى الآن من هذا البنك بخصوص تخصيص آخر توقيت لشراء الشهادات الادخارية بعائد 18%، وكان قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد المرتفع 18%، وكان ارتفع في نهاية تعاملات الاثنين إلى 166 مليار جنيه بزيادة 3 مليارات جنيه خلال تعاملات اليوم، ومن الأسباب البارزة أن أتاح بنكا مصر والأهلي المصري شراء شهادة 18% سنويا من خلال خدمة الإنترنت البنكي، تجنبا لزيادة الكثافة داخل الفروع وتوفير وقت وجهد جميع العملاء في جميع المحافظات.

آخر موعد لشراء شهادات 18% البنك الأهلي

ومن هذا الجانب، لم يصدر أي بيان حتى الآن من هذا البنك بخصوص تخصيص آخر توقيت لشراء الشهادات الادخارية بعائد 18%.

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الجدير بالذكر أن بيع شهادة 18% للعملاء يكون متاح من خلال الفروع والكول سنتر وكذلك خدمات الإنترنت البنكي لأي عميل الحق في الشراء في أي وقت يرغب وبأي وسيلة من الثلاثة بعد إدراجها على النظام الإلكتروني لكل بنك.

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