الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أصيبت بـ70 غرزة».. القبض على متهمتين بالاعتداء على فتاة فى القطامية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سيدة وابنتها فى اتهامهما بتشويه جسد فتاة بـ70 غرزة بمنطقة القطامية.

كان قسم شرطة القطامية قد تلقى بلاغا من "ع.ع" تبلغ من العمر 16 سنة بتعرضها للتعدي بالضرب من قبل سيدة وابنتها وإصابتها بجروح خطيرة بالوجه والجسد.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث، وبالفحص تبين تعدي فتاة ووالدتها على الفتاة بدافع الانتقام بسبب خلاف سابق منذ عام بأحد المولات.

وبمناقشة المصابة أقرت بوجود خلافات سابقة بينها وبين المتهمتين قامتا على إثرها بالترصد لها والتعدى عليها.

وبمواجهة المتهمتين اعترفتا بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولَّت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية القبض سيدة وابنتها تشويه جسد فتاة القطامية

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