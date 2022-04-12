«البنتاجون» توضح حقيقة نقل روسيا قوات عسكرية إلى الحدود مع فنلندا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية - بنتاجون، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم ترصد أي تأكيدات للتقارير المتعلقة بإرسال معدات عسكرية روسية إلى الحدود مع فنلندا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في تصريحات مساء اليوم أن القوات الروسية تحاول السيطرة على ماريوبول في أوكرانيا نظرًا لموقعها الاستراتيجي جنوب إقليم دونباس، وذلك وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن تقديرات وزارة الدفاع تؤكد أن القتال ما زال دائرًا في ماريوبول، كما أن الأوكرانيين يواصلون الدفاع عن المدينة.

وأوضح متحدث البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي أكد لنظيره الأوكراني رفع الدعم العسكري المقدم إلى كييف، مشيرًا إلى أن مدينة ماريوبول ما زالت متنازعًا عليها والأوكرانيون يقاومون ويدافعون عنها حتى اللحظة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم عن فشل المحادثات الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في أوكرانيا مأساوي ولكن لم يكن هناك خيار آخر.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن الأحداث في بوتشا بأوكرانيا كانت ملفقة، مؤكدًا في الوقت ذاته فشل العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.

ودعا بوتين إلى تعميق العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا في ضوء العقوبات التي فرضها الغرب، مشددًا على أنه سيعمل على إزالة كل الحواجز في مجال التجارة مع بيلاروسيا وكذلك مقاومة المحاولات الرامية إلى عزل روسيا وبيلاروسيا.

وأضاف الرئيس الروسي "لا يمكن عزل روسيا، والمواجهات مع القوى المناهضة لروسيا في أوكرانيا كانت أمرًا حتميًا ومسألة وقت فقط".

واعتبر بوتين أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تشكل حماية لروسيا وليس لدى موسكو خيار آخر متعهدًا بتحقيق العمليات العسكرية في أوكرانيا لأهدافها.

من جهته اعتبر لوكاشينكو أن تأخير العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا كان سيؤدي إلى نتائج أسوأ بكثير، مؤكدًا أن العمليات العسكرية في أوكرانيا كانت تحركًا استباقيًا ضروريًا.