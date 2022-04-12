ارتفاع مصابي حادث نيويورك إلى 16 شخصًا من بينهم 8 مصابين بالرصاص

أكدت خدمة المطافىء في نيويورك، الثلاثاء، ارتفاع عدد جرحى إطلاق النار في بروكلين إلى 16 بينهم 8 إصابتهم مباشرة بالرصاص.

يأتي هذا فيما قال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إنه تم إطلاع الرئيس على آخر التطورات بشأن إطلاق النار بمحطة قطارات الأنفاق في بروكلين.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الشرطة ما زالت تبحث عن شخص يعتقد أنه منفذ هجوم بروكلين يرتدي قناع غاز وسترة برتقالية.

فيما أكد مصدر بوزارة العدل الأمريكية أنه تم إطلاع المدعي العام ميريك جارلاند على الوضع في نيويورك كما أعلن وزير النقل بيت بوتيجيج على تويتر أن مكتبه "يراقب الوضع عن كثب".

وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا تحقيقًا في إطلاق النار، لكنهم لاحظوا أن إدارة شرطة مدينة نيويورك (NYPD) لا تزال الجهة القائدة في الوقت الحالي بشأن الحادث.

ووصف مصدر في تطبيق القانون المشتبه به بأنه رجل أسود يرتدي سترة بناء و "يحمل حقيبة كتب".

وأفادت معلومات أولية في وقت سابق اليوم أن المشتبه به بإطلاق النار في بروكلين تحرك منفردًا، فيما جددت شرطة نيويورك نفي وجود عبوات ناسفة في المحطة.

وأكدت السلطات الأمريكية أن 8 أشخاص من بين المصابين بحالة مستقرة وسط تضارب أنباء عن وفيات جراء الحادث، فيما تواصل شرطة نيويورك ملاحقة المشتبه به بإطلاق النار في بروكلين.

إطلاع بايدن على تفاصيل الحادث

وأعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، عن إطلاع الرئيس جو بايدن على حادث إطلاق النار في بروكلين بمدينة نيويورك.

وقالت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن يتلقى أحدث المعلومات عن إطلاق النار، كما أنه على اتصال مع رئيس البلدية إريك آدامز ومفوض الشرطة كيشانت سيويل، وذلك وفق قناة "NBC" نيوز الأمريكية.