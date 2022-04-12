الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الدفاع الروسية: مقتل 50 عسكريًا أوكرانيًا حاولوا اختراق الحصار

إيجور كوناشينكوف
إيجور كوناشينكوف

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف عن مقتل 50 عسكريًا أوكرانيًا حاولوا اختراق الحصار إلى مصنع في ماريوبول ومغادرة المدينة.

أشار كوناشينكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الثلاثاء، إلى أن السلاح الجوي والمدفعي أحبط هذه المحاولة، وتم تدمير 3 دبابات أوكرانية و5 آليات مشاة قتالية و7 مركبات عسكرية ، فضلًا عن القضاء على 50 منهم، بينما ألقى 42 جنديًا سلاحهم واستسلموا.

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تدمير 32 منشأة عسكرية أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.

في السياق، أعلن كوناشينكوف عن تدمير طائرة مسيرة من طراز بيرقدار قرب سواحل القرم، موضحًا أن المسيرة كانت تنفذ مهام استطلاعية لكشف تحركات السفن الروسية في البحر الأسود ومواقع المعدات الروسية في القرم وبجنوب أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا ماريوبول

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