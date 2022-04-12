انفصال العايقة وزواج يسرية| الحلقة 11 مسلسل جزيرة غمام قبل عرضها

أحداث مثيرة وشيّقة تدور حولها حلقات مسلسل جزيرة غمام بين أهل جزيرة غمام والغجر، الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022، بوجود باقة من ألمع النجوم به، خاصًة أن الفترة التي تدور فيها أحداث المسلسل في فترة العشرينيات.

بدأت الحلقة الـ11 من أحداث مسلسل "جزيرة غمام" بطلب مليحة من العجمي "كبير الجزيرة" الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، البحث عن القاتل الحقيقي لحفيدتها، ليأمر بهذا على الفور خاصًة أن واقعة القتل التي حدثت هذه هى المرة الأولى التي تقع في جزيرة غمام.

الحلقة 11 مسلسل جزيرة غمام

تصاعد الأحداث ويقرر "عجمي" إخراج نصف طعام كِبار الجزيرة وشرابهم للفقراء، لتحدث حالة من الهرج والمرج بين أهالي الجزيرة بسبب قلة الموارد الموجودة، ويتصاعد الأمر بسبب رغبة الفنان فتحي عبد الوهاب في السيطرة على الجزيرة بحجة تنفيذ تعاليم الإسلام بالقوة بمساعدة رجاله.

في مشهد آخر من الحلقة الحادية عشر تصاب درة التي تجسد شخصيتها الفنانة ميار الغيطي بسبب حبها الشديد لعرفات والذي يلعب دوره الفنان أحمد أمين، وزيادة شغفها به عندما قرر والدها حبسه وحديثها المستمر معه، إلا أن "عرفات" يرفض الزواج منها بسبب اختلاف الطبقات والفارق بينهما: "إحنا غير بعض، والحياة غير الحياة".

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وينفصل "خلدون" الذي يلعب دوره الفنان طارق لطفي عن "العايقة" التي تلعبها الفنانة مي عز الدين، بسبب رغبة أحد كِبار القرية من النيل منها وزواجها، فيما تتزوج وفاء عامر التي تلعب شخصية "هلالة" من "رياض الخولي" كبير الجزيرة عجمي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

يخوض مسلسل جزيرة غمام سباق مسلسلات رمضان 2022، ويُعرض المسلسل على قناة «الحياة»، في تمام الساعة الـ10:20 مساءً، ويُعاد في الساعة الثانية والربع صباحًا، كما يُعاد أيضًا الساعة الرابعة والربع مساءً.

فريق عمل مسلسل جزيرة غمام

جزيرة غمام بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب النجمة مي عز الدين، منهم: طارق لطفي، أحمد أمين، فتحي عبد الوهاب، رياض الخولي، عبد العزيز مخيون، وفاء عامر، إسلام حافظ، هبة عبد الغني، محمد جمعة، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، وغيرهم من الفنانين، المسلسل من إخراج حسين المنباوي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال.