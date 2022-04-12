الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الدائري بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان قد تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن سويف، إخطاراً من مأمور شرطة ببا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الدائري بمركز ببا، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "إسراء ال" 20 سنة، و"لمياء م" 20 سنة، و"رحاب ق" 20 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات، و"عمر م" 42 سنة مصاباً بجروح وكدمات واشتباه كسر بالحوض.

كما تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

4 أشخاص حادث سيارتين ميكروباص الطريق الدائري

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