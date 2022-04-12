سيدة تشعل النيران فى زوجها لخلافات بينهما بالدقهلية

أقدمت زوجة بقرية شاوة التابعة لمركز المنصورة على إشعال النيران في زوجها عن طريق أنبوبة غاز صغيرة، مما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الأولي والثانية.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من مستشفي المنصورة الدولي، بوصول "ع ع " مصابا بحروق من الدرجة الأولى والثانية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وزوجته "ن م " بسبب خلافات زوجية، مما دفع الزوجة بإلقاء أنبوبة غاز صغيرة تستخدم في المنزل وإشعال النار، مما أدى إلى اشتعال النار في المنزل والزوج، ووصلت نسبة الحروق بجسد الزوج إلى 65%.

كما أصيبت الزوجة بحروق تمثل 20%، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم وضعها تحت الحراسة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التى أمرت بالتحفظ على الزوجة، لحين الانتهاء من علاجها.