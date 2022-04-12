المعاينة الأولية تكشف سبب حريق كرفان داخل جهاز «حدائق أكتوبر»

تبين من معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة الأولية لحريق داخل جهاز مدينة حدائق أكتوبر نشوب الحريق داخل كرفان داخل الجهاز من بداخلة اسطوانات بوتاجاز، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل جهاز مدينة حدائق أكتوبر بعدما انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وبصحبتهم سيارات إطفاء، وتمت عمليات السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل مبنى جهاز حدائق مدينة حدائق 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ4 سيارات إطفاء، وتمت عملية إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات، وتمت السيطرة عليه بالكامل، ويجري رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان.