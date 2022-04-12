شريف حافظ: العمل على نص لـ أسامة أنور عكاشة شرف كبير

ينتهي الفنان شريف حافظ من تصوير شخصية عمرو أبو الهنا في مسلسل "راجعين يا هوي" بعد مايقرب من 10 أيام وهو العمل الذي يعرض خلال شهر رمضان على عدد من القنوات والمنصات الرقمية، حيث أكد شريف في تصريحات صحفية إنه تم الإنتهاء من تصوير كل المشاهد الخارجية خلال الأيام الماضية والتي تمت ما بين مصر الجديدة ومدينة نصر والمهندسين وعدد من الأماكن الأثرية منها حي الجمالية ومجمع الأديان وغيرها من الأماكن الموجودة في منطقة مصر القديمة، ويتم حاليا التصوير في البلاتوه الخاص بالعمل من منازلنا والمكاتب وغيرها من الديكورات الداخلية.

وأشار أنه شرف كبير لأي ممثل أن يعمل علي نص للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، فهو أحد ملوك التأليف في عالم الدراما، والتي كانت تزين شهر رمضان من كل عام، أبرزها "ليالي الحلمية، أنا وإنت وبابا في المشمش، زيزينيا، المصراوية، أميرة في عابدين، امرأة من زمن الحب، لما التعلب فات، ومازال النيل يجري، ضمير أبلة حكمت، الراية البيضا، عصفور النار، رحلة أبو العلا البشري، الشهد والدموع، وقال البحر، وأدرك شهريار الصباح وغيرها من الأعمال المميزة التي لامست قلوبنا وعقولنا".

وأضاف شريف "المسلسل حقق صدى عظيما حتى الآن لدى المشاهدين، وهو ما يصلني من خلال تعليقات كثيرة على شخصيتي، والسبب يعود في ذلك لأن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي وعاطفي حول فكرة العائلة غير المترابطة التي يجتمع شملها مرة أخرى، خاصة وأن السيناريست محمد سليمان عبدالمالك كتب السيناريو والحوار وفيه روح الكبير أسامة أنور عكاشة بأسلوب يتلاءم مع عصرنا الحالي، وأيضا المخرج محمد سلامة الذي رشحني لدور عمرو ابو الهنا، وهو التعاون الثاني الذي يجمعنا بعد "بيت ستات المعادي" كان له قدرة في تحويل المسلسل من إذاعي إلي تليفزيوني بحماس شديد، وأفضل ما فى المشروع إعادة إحياء عمل لعميد الدراما العربية، ضمن دراما اجتماعية خفيفة، ولكنها تقدم العديد من القضايا العائلية المهمة والتي تركز عليها منها "العنف الأسري" المتواجد في عدد كبير من البيوت المصرية" .

وأكد شريف "العمل تم تقديمها للإذاعة عام 2004، ولكنه يقدم دراما فيها لحم ودم وأناس تشبهنا فى زمننا الحالى حيث تشهد الأحداث صراعا بين الأجيال، بين الفكر والحب والإحساس ورؤيتهم للعالم الذي يعيشون فيه، فالعمل يضم خلطة كبيرة من الفنانين سواء أمام الكامير أو خلفها، وسعيد لكوني ضمن تلك الكتيبة لتقديم دراما اجتماعية بها تشويق وإثارة وصراعات عائلية متشابكة، و كوميديا خفيفة من روح الشخصيات التي استوحيت من عالم عكاشة الواسع".

وكان مسلسل راجعين يا هوى قد تصدر تريند جوجل عقب عرض أول حلقة، ويعرض على قناة dmc في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً، وبجانب المسلسل من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، سلمى أبو ضيف، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

وعلى الجانب الآخر انتهى شريف حافظ منذ أيام قليلة من تصوير دوره في مسلسل "الإختيار 3" حيث يقدم دور ضابط في المخابرات العامة ويعمل ضمن فريق الفنان أحمد عز في البحث والمراقبة وتنفيذ عدد من العمليات، وأكد أنه سعيد بالمشاركة في "الاختيار" وأنه شرف لأي ممثل أن يقدم دورا ولو صغيرا له ضمن الأحداث، فهو بمثابة عمل وطني، فهو من واحد من اهم المسلسلات علي الساحة الفنية التي ترصد تاريخ لفترة مهمة جدا في تاريخ مصر، ويقدمه مجموعة من النجوم الكبار مثل كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا وصبري فواز وياسر جلال وأحمد بدير وغيرهم.

وعن مشاركته في عملين في رمضان قال شريف " سعيد بالتواجد في هذا الموسم من خلال شخصيتين متناقضتين، كل منهما له تفاصيله الخاصة سواء في العمل ككل أو تفاصيل الشخصية التي أقدمها في كل منهما، أو فريق العمل المتواجد في كل منهما، خاصة وأن ردود الأفعال التي تصلني تؤكد نجاحي في تقديم الشخصيات وهو ما أسعدني بشكل أكبر".