الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك الدولى يستعد لتقديم مساعدات بـ1.5 مليار دولار لأوكرانيا

البنك الدولي
البنك الدولي

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم، إنه يعد حزمة دعم جديدة بـ1.5 مليار دولار لأوكرانيا التي تمزقها الحرب، من بينها مليار دولار من صندوق تابع للبنك لتنمية الدول الفقيرة.
وقال مالباس في وارسو إن هذه الحزمة أصبحت ممكنة بعد الموافقة على تقديم مليار دولار من مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية، بالإضافة إلى دفع 100 مليون دولار لمولدوفا المجاورة. 

وأضاف مالباس في تصريحات قبل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل إن دعم البنك يساعد أوكرانيا على تقديم خدمات مهمة من بينها دفع أجور العاملين في المستشفيات والمعاشات التقاعدية والبرامج الاجتماعية. 

تأتي هذه المساعدة بالإضافة إلى نحو 923 مليون دولار في تمويل سريع الصرف وافق عليه البنك الدولي الشهر الماضي.

البنك الدولي الدول الفقيرة

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