الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يناقش إجراءات عقد الامتحان التدريبي لطلاب الإعدادية ‏

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ناقش الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد إجراءات عقد الإمتحان التدريبى الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية فى مادة العلوم ‏المقرر عقده غدا الأربعاء فى العاشرة صباحا بنظام البابل شيت مع التصحيح المميكن كأول تدريب من أصل 4 تدريبات على الورقة الإختبارية ‏الجديدة لعدد 12624 طالبا وطالبة.‏

وأوضح وكيل الوزارة أنه لا توجد أى أوجه تشابه بين إمتحانات الشهادة الإعدادية بنظام الورقة الإختبارية الجديدة والتصحيح المميكن وامتحانات ‏الثانوية العامة بنظامها الحالى مشيرا إلى أن طالب الشهادة الإعدادية سيتسلم ورقة أسئلة وورقة إجابة داخل اللجنة كما هو معتاد كما أنه ليس ‏لديه جهاز تابلت ليؤدى الإمتحانات من خلاله.‏

جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم مع مديرى الإدارات التعليمية والموجهين العموم للمواد الأساسية ومديرى مدارس المرحلة الإعدادية ‏بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية وسامى كريم مدير إدارة التعليم ‏الإعدادى المركزى وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.‏

وأضاف الدكتور أكرم أنه سيكون هناك 3 نماذج لورقة الأسئلة فى الامتحان التدريبى تختلف فقط فى ترتيب الأسئلة مناشدا مديرى المدارس تحرى ‏الدقة عند توزيع نماذج الأسئلة وتعريف الطالب بالنموذج الخاص به حتى يدونه فى ورقة الإجابة.‏

وقال وكيل الوزارة أنه تم تجهيز اللجان بجميع مدارس المرحلة الإعدادية تحت إشراف الإدارات التعليمية لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء ‏الإمتحان التدريبى مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المهملين والمقصرين فى أداء عملهم أثناء تلك المهمة القومية.‏

وأشار الدكتور أكرم إلى أن نجاح التجربة بنسبة كبيرة سيكون مؤشرا رائعا لمدى تجانس وإصرار فريق العمل المتمثل فى تعليم بورسعيد فى إنجاحها ‏إلى جانب منح محافظة بورسعيد السبق والريادة فى هذا المجال بعد الدعم الكامل من اللواء عادل الغضبان محافظ بوسعيد والتنسيق المستمر مع ‏وزارة التربية والتعليم.‏

IMG-20220412-WA0022
IMG-20220412-WA0022
IMG-20220412-WA0026
IMG-20220412-WA0026
IMG-20220412-WA0025
IMG-20220412-WA0025
IMG-20220412-WA0024
IMG-20220412-WA0024
تعليم جديد طلاب مدارس امتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو 15 أبريل

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

حريق هائل بمحيط جهاز مدينة أكتوبر.. والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور)

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال

أخبار فاتتك| «الطب الشرعي» يكشف حالة أيمن هدهود النفسية وتراجع أسعار النفط في أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟