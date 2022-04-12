وكيل تعليم بورسعيد يناقش إجراءات عقد الامتحان التدريبي لطلاب الإعدادية ‏

ناقش الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد إجراءات عقد الإمتحان التدريبى الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية فى مادة العلوم ‏المقرر عقده غدا الأربعاء فى العاشرة صباحا بنظام البابل شيت مع التصحيح المميكن كأول تدريب من أصل 4 تدريبات على الورقة الإختبارية ‏الجديدة لعدد 12624 طالبا وطالبة.‏

وأوضح وكيل الوزارة أنه لا توجد أى أوجه تشابه بين إمتحانات الشهادة الإعدادية بنظام الورقة الإختبارية الجديدة والتصحيح المميكن وامتحانات ‏الثانوية العامة بنظامها الحالى مشيرا إلى أن طالب الشهادة الإعدادية سيتسلم ورقة أسئلة وورقة إجابة داخل اللجنة كما هو معتاد كما أنه ليس ‏لديه جهاز تابلت ليؤدى الإمتحانات من خلاله.‏

جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم مع مديرى الإدارات التعليمية والموجهين العموم للمواد الأساسية ومديرى مدارس المرحلة الإعدادية ‏بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية وسامى كريم مدير إدارة التعليم ‏الإعدادى المركزى وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.‏

وأضاف الدكتور أكرم أنه سيكون هناك 3 نماذج لورقة الأسئلة فى الامتحان التدريبى تختلف فقط فى ترتيب الأسئلة مناشدا مديرى المدارس تحرى ‏الدقة عند توزيع نماذج الأسئلة وتعريف الطالب بالنموذج الخاص به حتى يدونه فى ورقة الإجابة.‏

وقال وكيل الوزارة أنه تم تجهيز اللجان بجميع مدارس المرحلة الإعدادية تحت إشراف الإدارات التعليمية لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء ‏الإمتحان التدريبى مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المهملين والمقصرين فى أداء عملهم أثناء تلك المهمة القومية.‏

وأشار الدكتور أكرم إلى أن نجاح التجربة بنسبة كبيرة سيكون مؤشرا رائعا لمدى تجانس وإصرار فريق العمل المتمثل فى تعليم بورسعيد فى إنجاحها ‏إلى جانب منح محافظة بورسعيد السبق والريادة فى هذا المجال بعد الدعم الكامل من اللواء عادل الغضبان محافظ بوسعيد والتنسيق المستمر مع ‏وزارة التربية والتعليم.‏

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