الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية السودانية ترحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن

عبد ربه منصور
عبد ربه منصور

رحبت وزارة الخارجية السودانية بالقرار الذي أصدره الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادى، بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، دعمها ومساندتها لمساعي المجلس لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف السودان الثابت ودعمه لجهود الحل السلمي، بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه ويُلبي تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار.
وأشادت بالدعم المالي العاجل الذي أعلنته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق.

وزارة الخارجية السودانية اليمن أخبار اليمن احداث اليمن عبد ربه منصور هادي

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