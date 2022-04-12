الصين تؤكد التزامها بنهج «صفر- كوفيد» لمواجهة كورونا

أعلن المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنج، أن بلاده ستحافظ على نهج (صفر- كوفيد) لديها حيث تمر بلحظة حاسمة في المعركة ضد كوفيد- 19.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، في تصريح اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية، أن الجائحة لا تزال تنتشر بشكل متزايد، مشيرًا إلى أن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الإثنين 1251 حالة مؤكدة محليًا و23295 حالة بدون أعراض.

وأكد أهمية تدابير الاستجابة السريعة، بما في ذلك اختبار الحمض النووي، وبناء منشآت الحجر الصحي وعلاج المصابين، وذلك لوقف تفشي الفيروس في المجتمعات في أقرب وقت ممكن، مطالبًا بجهود لضمان توفير المستلزمات اليومية وتلبية احتياجات الشعب من الأدوية والعلاج.

وقال المتحدث إنه ينبغي أيضًا اتخاذ تدابير لتلقيح المزيد من الأشخاص ضد كوفيد- 19، لاسيما كبار السن.

يأتي هذا فيما أظهرت بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن الصين أضافت 121 جيجاوات إلى الطاقة الإنتاجية الجديدة في المنطقة.

وبرزت الصين كأكبر مساهم في الطاقة المتجددة الجديدة في آسيا بعد أن أضافت 121 جيجاوات في عام 2021، حسبما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

وتمتلك آسيا أكبر حصة من السعة الجديدة في عام 2021 بإجمالي 1.46 تيراواط من الطاقة المتجددة في عام 2021 تليها أوروبا وأمريكا الشمالية، بقدرة 39 جيجاوات و38 جيجاوات على التوالي.

علاوة على ذلك، نمت قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 3.9٪ في إفريقيا، و3.3٪ في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.

واستحوذت الطاقة المتجددة على نصيب الأسد من طاقة التوليد الجديدة في عام 2021 بعد أن نما مخزونها بنسبة 9.1٪ إلى 3064 جيجاوات في عام 2021.

واستحوذت الطاقة الكهرومائية على أكبر حصة مع 1،230 جيجاوات؛ لكن إيرينا أشارت في إحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2022 إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هيمنتا على قدرة التوليد الجديدة.