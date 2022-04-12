الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في الأسبوع الـ7 للصوم الكبير.. رسامات جديدة بإسنا وأرمنت

الانبا يواقيم
الانبا يواقيم

انضمت إيبارشية إسنا وأرمنت لقطار السيامات الذي بدأ مع بدء الصوم الكبير، ويستمر حتى نهايته بحلول عيد القيامة المجيد يوم 24 من شهر ابريل الجاري.

ترأس الأنبا يواقيم أسقف الإيبارشية، صلاة القداس الإلهي بمناسبة حلول سابع أسابيع الصوم الكبير، وقال القمص موسى إبراهيم متحدث الكنيسة الرسمي إن ذلك في كنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الوابورات.

وبحسب بيان صدر عن المركز الإعلامي للكنيسة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلى إثر زيارته للكنيسة تتم الأنبا يواقيم طقس سيامة اثنين من الكهنة في رتبة القمصية، وهما القمص دوماديوس عبد السيد كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الوابورات، والقمص بسطوروس لويز كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالبشارات بأرمنت.

عاون في إتمام طقوس ومراسم القداس الالهي والصلوات عدد من الكهنة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.

كما صلى الأنبا توماس أسقف إيبارشية القوصية ومير، القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية ببوق التابعة للإيبارشية، وقبل بدء القداس دشن نيافته الكنيسة، كما رسم نيافته أثناء القداس ١٠٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

وأيضا احتفلت كنيسة السيدة العذراء بمدينة سوهاج، بنوال ١٨٠ من أبنائها رتب إبصالتس وأغنسطس وإيبدياكون، بيد نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة.

وصلى نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها وشاركه نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بسوهاج، وعقب صلاة الصلح تمت رسامة ١٤٠ من أبناء الكنيسة رتبة إبصالتس (مرتل) و ٣٧ رتبة أغنسطس (قارئ) و ٣ رتبة إيبدياكون (مساعد شماس).

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وخورس شمامسة الكنيسة وشعبها.

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