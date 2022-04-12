الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 أطنان دقيق أبيض داخل مخزن غير مرخص بالشرقية

دقيق
دقيق

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط 6 أطنان "دقيق أبيض - سكر حر- زيت طعام" معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

شرطة التموين مخزن لتجارة السلع الغذائية ضبط محافظة الشرقية وزارة الداخلية

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