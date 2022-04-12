العثور على جثث 6 أشخاص قتلوا بالرصاص في قبو بضاحية في كييف

أعلنت النيابة العامة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، العثور على جثث 6 أشخاص قتلوا بالرصاص في قبو بضاحية كييف الشرقية التي انسحب منها الجيش الروسي نهاية مارس.

وقالت النيابة في منشور على تلجرام مصحوب بصور للجثث إنه “تم العثور على جثث 6 مدنيين تحمل إصابات بالرصاص في قبو منزل”.

وسبق وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين دون طيار في محيط مدينتي بيرديانسك وميليتوبول في جنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف في تصريحات له، إنه خلال الليلة الماضية دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو والبحر مستودع ذخيرة وحظيرة محمية تحتوي على طائرات أوكرانية في مطار ستاروقنسطنطينوف العسكري في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب البلاد، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة قرب قرية جافريلوفكا بمقاطعة كييف.

وأضاف أن إجمالي الأهداف التي تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 130 طائرة، و99 مروحية، و244 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و443 طائرة مسيرة، و2139 دبابة ومدرعة أخرى، و241 راجمة صواريخ، 917 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 2046 مركبة عسكرية خاصة.

يأتي هذا فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه من الضرورة تحديد مواعيد نهائية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي للحد أو التخلي عن استخدام موارد الطاقة الروسية.

وقال زيلينسكي متحدثًا أمام البرلمان الليتواني -عبر الفيديو اليوم الثلاثاء- وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية- "إنه يجب تحديد مواعيد نهائية محددة لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي من أجل التخلي حقًا أو على الأقل الحد بشكل كبير من استهلاك الغاز والنفط الروسي".

وأضاف رئيس أوكرانيا: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستتوصل فيها القيادة الروسية إلى فكرة أنه من الضروري البحث عن سلام حقيقي، وأن الحرب هي كارثة بالنسبة لهم".

وأشار إلى أن رد فعل أوروبا على الهجوم الروسي "يجب أن يكون قويا، ولا يمكننا انتظار تطوير الحزمة السادسة والسابعة والعاشرة من العقوبات ضد روسيا لاتخاذ قرارات قوية حقا".. مشددا على أنه "يجب تضمين النفط في الحزمة السادسة ويجب معاقبة البنوك الروسية".

ومن جهة أخرى، قال عمدة مدينة "ماريوبول" الأوكرانية فاديم بويشينكو إن “الأضرار التي لحقت بالمدينة فادحة للغاية حتى إن الأمر قد يستغرق سنوات لإعادة البناء”.

وقدر بويشينكو - في تصريح خاص لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء - عدد المدنيين القتلى في المدينة بأنه يفوق 20 ألف شخص، واصفا الأمر بأنه "يشبه الجحيم"، ويمثل عدد القتلى حوالي 5% من السكان، فيما أشار بويشينكو إلى أن ما يصل إلى 120 ألف شخص محاصرين في المدينة.

وانتقد عمدة مدينة "ماريوبول" الاستراتيجية الواقعة شرقي البلاد القوات الروسية لمنعها الحافلات والمركبات الأخرى من مغادرة المدينة.

جدير بالذكر أنه وفقا للتقارير، فإن القوات الروسية تجهز لهجوم شامل على المنطقة الشرقية من أوكرانيا.

من ناحية أخرى، كشف رئيس مخابرات الدفاع الأوكراني كيريلو بودانوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية الخاصة تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في الأراضي الروسية لتصعيد الهستيريا المناهضة لأوكرانيا.

وكتب بودانوف عبر موقع تيليجرام للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن القوات الروسية الخاص تخطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية وزرع ألغام لتفجير منازل سكنية ومستشفيات ومدارس في محليات روسية مأهولة بالسكان ،لا عن شن ضربات صاروخية وقنابل على بيلجورود أو إحدى بلدات القرم".